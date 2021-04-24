Тухель — о победе в матче с «Вест Хэмом»: это была игра за 6 очков

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу в матче с «Вест Хэмом» (1:0).
«Это был матч за шесть очков. Победа была заслуженной и крайне важной. Прошлый матч с „Брайтоном“ был тяжелым, мы потеряли очки. Нужно было это принять и двигаться дальше. Сегодняшний выигрыш против сильного соперника стал хорошим ответом на прошлую игру. Вернер заслужил свой гол. Он отлично держал мяч и раздавал передачи. Тимо мог оформить дубль, но немного потерял уверенность и подустал. В любом случае, это было хорошее выступление в его исполнении.
Теперь у нас есть всего два дня на восстановление перед игрой с мадридским „Реалом“. Нам следует быть предельно внимательными в подготовке, ведь нам предстоит сыграть с одним из самых успешных клубов Лиги чемпионов за последние 10 лет», — приводит слова тренера BBC.
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