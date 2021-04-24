Николич: одиннадцатая победа «Локо» подряд. У нас была задача, и мы её выполнили

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал выездную победу в матче с «Тамбовом» (5:2).
«Добрый вечер, одиннадцатая победа подряд. У нас была задача, и мы её выполнили. Играли без нескольких игроков сегодня, без двух капитанов. Дали минуты игрокам, которым они были нужны. Это всё. Задачу мы выполнили. Сейчас надо чуть-чуть отдохнуть, у нас был сложный график. Надо готовиться к следующей игре против «Зенита». Стоит поздравить и болельщиков, которые пришли на матч. Приятно, когда у команды есть поддержка.
У нас с командой был серьёзный разговор в раздевалке перед вторым таймом. Но когда команда нервничает, тренер должен быть спокоен. И наоборот, когда эмоций нет у команды, тренер должен их давать.
Игнатьеву надо добавить время. Сегодня дали двадцать минут. И это первый раз после долгого времени, после сборов. Он важный игрок для нас. Сейчас, в конце сезона, я счастлив, что он вернулся в команду», — приводит слова Николича официальный сайт «Локомотива».
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