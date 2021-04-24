Фанаты «Манчестер Юнайтед» на акции протеста сожгли американский флаг

Болельщики «Манчестер Юнайтед» сожгли американский флаг во время протеста против семьи Глейзеров у стен стадиона «Олд Траффорд». Видео сжигания флага разместил на своей странице в «Твиттере» один из фанатов «МЮ».
Сотни фанатов «Манчестер Юнайтед» собрались сегодня, 24 апреля, у стадиона «Олд Траффорд», чтобы выразить протест против владельцев клуба – семьи Глейзеров. Болельщики зажигают факелы, вывешивают баннеры и шарфы. Многие из протестующих оделись в зелёные и золотые цвета — синонимичные протестам фанатов против семьи Глейзеров, которые произошли в 2005 году, когда американская семья приобрела клуб.
На этой неделе болельщики «МЮ» уже второй раз публично выражают недовольство владельцами клуба. В четверг, 22 апреля, небольшая группа болельщиков ворвалась на территорию тренировочного центра клуба «Каррингтон», чтобы выразить своё недовольство семьёй Глейзеров после того, как они решили стать участниками Европейской Суперлиги.
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