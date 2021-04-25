В матче 32-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Бетисом». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 0:0.
Мадридский клуб владел преимуществом на протяжении матча. Верную возможность забить гол на 56-й минуте упустил нападающий «Реала» Родриго. Его удар пришелся к каркас ворот. На 66-й минуте был шанс открыть счёт у полузащитника хозяев Луки Модрича, но ворота «Бетиса» спас голкипер Клаудио Браво. До конца встречи забитых голов не случилось. Финальный свисток арбитра зафиксировал нулевую ничью.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрада Фернандесом. Ассистенты: Гвадалупе Поррас Аюсо и Айтор Вильяте Мартинес.
«Реал» в 33 матчах набрал 71 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Бетис» (50) — на шестом месте.
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