Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Бетисом»

Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Бетисом»
Футбол / Испания 0
Аудио-версия:

В матче 32-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Бетисом». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 0:0.

Мадридский клуб владел преимуществом на протяжении матча. Верную возможность забить гол на 56-й минуте упустил нападающий «Реала» Родриго. Его удар пришелся к каркас ворот. На 66-й минуте был шанс открыть счёт у полузащитника хозяев Луки Модрича, но ворота «Бетиса» спас голкипер Клаудио Браво. До конца встречи забитых голов не случилось. Финальный свисток арбитра зафиксировал нулевую ничью.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрада Фернандесом. Ассистенты: Гвадалупе Поррас Аюсо и Айтор Вильяте Мартинес.

«Реал» в 33 матчах набрал 71 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Бетис» (50) — на шестом месте.

Испания - Примера. 32-й тур
24 апреля 2021, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 0
Бетис
Севилья
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021