В матче 32-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Бетисом». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 0:0.



Мадридский клуб владел преимуществом на протяжении матча. Верную возможность забить гол на 56-й минуте упустил нападающий «Реала» Родриго. Его удар пришелся к каркас ворот. На 66-й минуте был шанс открыть счёт у полузащитника хозяев Луки Модрича, но ворота «Бетиса» спас голкипер Клаудио Браво. До конца встречи забитых голов не случилось. Финальный свисток арбитра зафиксировал нулевую ничью.



Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрада Фернандесом. Ассистенты: Гвадалупе Поррас Аюсо и Айтор Вильяте Мартинес.



«Реал» в 33 матчах набрал 71 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Бетис» (50) — на шестом месте.