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Два гола «Тамбова» — в видеообзоре матча с «Локомотивом»

Два гола «Тамбова» — в видеообзоре матча с «Локомотивом»
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 24 апреля, состоялся матч «Тамбов» — «Локомотив». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.

На 31-й минуте система VAR отменила пенальти в пользу «Локомотива». Но спустя 9 минут гол Гжегожа Крыховяка, с передачи Фёдора Смолова, вывел московский клуб вперёд. После обращения главного арбитра к помощи VAR взятие ворот засчитали. На 45+2-й минуте «Тамбов» сравнял счёт, Азер Алиев с близкой дистанции отправил мяч в ворота. После перерыва команды показали ещё более атакующий футбол. Нападающий «Локо» Фёдор Смолов забил на 47-й минуте, а его одноклубник Гжегож Крыховяк на 60-й минуте оформил дубль. На 74-й минуте защитник москвичей Мурило записал один гол на свой счёт.

«Тамбов» упустил шанс отыграться на 77-й минуте, когда полузащитник тамбовчан Юрий Бавин не реализовал пенальти. Но спустя 2 минуты Денис Кайков исправил оплошность одноклубника. Финальную точку в матче поставил гол защитника «Локомотива» Мацея Рыбуся на 81-й минуте.

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