«Реал» не проигрывает с января 2021 года. У команды 12 побед и 7 ничьих
В матче 32-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Бетисом». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 0:0.
Последнее поражение мадридской команды датировано 30-м января 2021 года. Тогда «Реал» дома уступил «Леванте» 1:2. Уже на 9-й минуте той встречи, защитник «сливочных» Эдер Милитао получил прямую красную карточку.
С тех пор «королевский клуб» имеет в своём активе 12 побед и 7 ничьих. В том числе, были одержаны победы в матчах с «Барселоной» (2:1), «Аталантой» (3:1), «Ливерпулем» (3:1).
Ближайшую игру мадридскому клубу предстоит провести 27 апреля. «Реал» встретится с лондонским «Челси» в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов.
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