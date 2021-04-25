Смолов: при всём уважении к «Тамбову», главным соперником были мы себе сами

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал победу в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (5:2).



«Игру точно нельзя назвать лёгкой. При всём уважении к «Тамбову», самым главным соперником были мы себе сами. Мы вышли на матч, не могу сказать, что недонастроенные, но сначала у соперников было преимущество, и в единоборствах они был лучше. Закономерно в конце первого тайма «Тамбов» сравнял счёт.

Хорошо, что удалось одержать победу, продолжаем борьбу за второе место. Я не до конца доволен собой. В конце двумя эпизодами распорядиться надо было иначе — отдать партнёру, но в завершении матча голова плохо соображает, и неверные решения были приняты", — цитирует Смолова «Матч ТВ».