Смолов: при всём уважении к «Тамбову», главным соперником были мы себе сами
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал победу в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (5:2).
«Игру точно нельзя назвать лёгкой. При всём уважении к «Тамбову», самым главным соперником были мы себе сами. Мы вышли на матч, не могу сказать, что недонастроенные, но сначала у соперников было преимущество, и в единоборствах они был лучше. Закономерно в конце первого тайма «Тамбов» сравнял счёт.
Хорошо, что удалось одержать победу, продолжаем борьбу за второе место. Я не до конца доволен собой. В конце двумя эпизодами распорядиться надо было иначе — отдать партнёру, но в завершении матча голова плохо соображает, и неверные решения были приняты", — цитирует Смолова «Матч ТВ».
«Локомотив» обыграл «Тамбов», забив 5 мячей
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