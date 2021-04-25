«Сумоист» танцевал с чирлидершами, Крыховяк пробовал газон на мягкость. Фото победы «Локо»

24 апреля в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» обыграл «Тамбов». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу железнодорожников.
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал выездную победу.
«Добрый вечер, одиннадцатая победа подряд. У нас была задача, и мы её выполнили. Играли без нескольких игроков сегодня, без двух капитанов. Дали минуты игрокам, которым они были нужны. Это всё. Задачу мы выполнили. Сейчас надо чуть-чуть отдохнуть, у нас был сложный график. Надо готовиться к следующей игре против «Зенита». Стоит поздравить и болельщиков, которые пришли на матч. Приятно, когда у команды есть поддержка», — приводит слова Николича официальный сайт «Локомотива».
Лучшие кадры с матча «Тамбов» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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