«Так держать, Макс!» «Спартак» похвалил Глушенкова за гол в ворота «Динамо»

Пресс-служба «Спартака» в «Твиттере» прокомментировала гол полузащитника «Химок» Максима Глушенкова в ворота «Динамо» (1:0).
«Есть первый гол Максима Глушенкова после возвращения на поле! И какой! Победный в добавленное время против «Динамо»! Так держать, Макс!» — говорится в сообщении.
Видеообзор матча «Динамо» — «Химки»
В феврале Максим Глушенков перешёл из «Спартака» в «Химки» на правах аренды. Арендное соглашение Глушенкова рассчитано до конца сезона-2020/2021. В контракте не предусмотрена опция первоочерёдного выкупа игрока подмосковным клубом. В первой половине сезона-2020/2021 Глушенков провёл за «Спартак» 5 матчей в РПЛ, преимущественно выходя на поле с замены во втором тайме.
Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч выдался насыщенным на моменты, но голов болельщики сегодня не увидели до самой концовки. Ближе всех к забитому голу были молодые игроки «Динамо» Арсен Захарян и Константин Тюкавин. Однако их удары попали в штангу и перекладину. Однако на 90+1-й минуте отличились гости. Мяч записал на свой счёт полузащитник Максим Глушенков. Финальный свисток рефери зафиксировал победу «Химок» – 1:0.
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