«Он был одержим». Ани Лорак рассказала о романе с Сергеем Ребровым

Ани Лорак, известная украинская певица, народная артистка Украины, представлявшая страну на «Евровидение – 2008», рассказала о романе с известным экс-футболистом Сергеем Ребровым, ныне являющийся главным тренером венгерского «Ференцвароша».

«После расставания с Юрием Фалёсой я пережила несчастную любовь и начала писать свои песни. Я опять влюбилась не в того, в кого надо. Человек играл со мной, всячески оказывал знаки внимания, и когда я раскрылась ему эмоционально, он стал мной манипулировать. Ему и была посвящена песня «Расскажи».

Да, речь о Сергее Реброве, который в своё время играл за сборную Украины. Говорят, что самые коварные – это женщины, но мне кажется, что это мужчины, которые не знают, чего они хотят от жизни.

Мы познакомились в Лондоне – это был музыкальный фестиваль, на который меня пригласили. После этого была вечеринка, а дальше как оно всё бывает – просто взгляд, общение и какая-то заинтересованность друг другом, на этом и должно было всё закончиться, но человек искал пути, номера телефонов и так далее. Когда мужчина одержим – он всего добивается, а когда он добился желаемого, он не знал, что с этим делать. Роль девушки для встреч меня не интересовала», — сообщила Лорак в эфире программы «Судьба человека» на телеканале Россия-1.

Напомним, что в качестве игрока Ребров выступал за такие клубы, как донецкий «Шахтёр», киевское «Динамо», лондонские «Тоттенхэм Хотспур» и «Вест Хэм Юнайтед», турецкий «Фенербахче», а также за казанский «Рубин». Известен по работе главным тренером в киевском «Динамо» и «Аль-Ахли» из ОАЭ.