«Металлист» прошёл процедуру банкротства с целью упрощения процесса возрождения

Хозяйственный суд Харьковской области признал банкротом ОАО «Футбольный клуб «Металлист» и открыл процедуру ликвидации, сообщает Sport.ua.

Основанием для банкротства в основном послужили задолженности по зарплате перед физическими лицами.

Отмечается, что Харьковский горсовет обратился в Кабинет Министров с инициативой-предложением о передаче ему полномочий по управлению корпоративными правами, конфискованными у ОАО «Футбольный клуб «Металлист» и ООО «Металлист Холдинг». То есть, имущество ФК «Металлист» Харьков может быть в ближайшее время бесплатно передано из государственной в собственность территориальной общины Харькова.

Как сообщает источник, цель всех этих действий – упрощение процедуры возрождения «Металлиста», которым намерен заняться экс-владелец клуба Александр Ярославский.