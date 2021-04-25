Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Металлист» прошёл процедуру банкротства с целью упрощения процесса возрождения

«Металлист» прошёл процедуру банкротства с целью упрощения процесса возрождения
Футбол / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Хозяйственный суд Харьковской области признал банкротом ОАО «Футбольный клуб «Металлист» и открыл процедуру ликвидации, сообщает Sport.ua.

Основанием для банкротства в основном послужили задолженности по зарплате перед физическими лицами.

Отмечается, что Харьковский горсовет обратился в Кабинет Министров с инициативой-предложением о передаче ему полномочий по управлению корпоративными правами, конфискованными у ОАО «Футбольный клуб «Металлист» и ООО «Металлист Холдинг». То есть, имущество ФК «Металлист» Харьков может быть в ближайшее время бесплатно передано из государственной в собственность территориальной общины Харькова.

Как сообщает источник, цель всех этих действий – упрощение процедуры возрождения «Металлиста», которым намерен заняться экс-владелец клуба Александр Ярославский.

Бывший форвард «Металлиста» покончил с собой
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021