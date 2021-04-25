Тухель повторил рекорд Раньери с «Лестером» по длительности беспроигрышной серии на выезде
Вчера, в субботу, 24 апреля, на Олимпийском стадионе в Лондоне состоялся матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Как сообщает Opta Joe в «Твиттере», «Челси» под руководством 47-летнего немецкого специалиста Томаса Тухеля не проигрывает на выезде на протяжении десяти игр кряду (8 побед и 2 ничьих. – Прим. «Чемпионата»), тем самым повторив достижение Клаудио Раньери с «Лестер Сити», установленное в 2015 году.
Подопечные Томаса Тухеля в 33 матчах набрали 58 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В полуфинале Лиги чемпионов «аристократам» предстоит встретиться с мадридским «Реалом».
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