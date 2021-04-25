11 клубов Серии А требуют наказать «Ювентус», «Интер» и «Милан» за участие в Суперлиге

Большинство команд чемпионата Италии подписали письмо с требованием наказать «Ювентус», «Интер» и «Милан» за присоединение к проекту Европейской Суперлиги, сообщает Football Italia со ссылкой на Repubblica.
В письме также содержится призыв к экстренному созыву участников чемпионата Италии для обсуждения возможных санкций. Среди подписавших письмо фигурируют такие клубы, как «Рома», «Торино», «Болонья», «Дженоа», «Сампдория», «Сассуоло», «Специя», «Беневенто», «Кротоне», «Парма» и «Кальяри».
Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут играть 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Однако после ряда призывов от футбольных федераций и ассоциаций, а также после угроз санкциями от УЕФА и ФИФА клубы начали отказываться от участия в турнире.
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