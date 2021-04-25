«Динамо» проиграло «Химкам», Карацев победил Джоковича. Главное к утру

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В РПЛ московское «Динамо» сенсационно уступило «Химкам», «Локомотив» разгромил «Тамбов», а российский теннисист Аслан Карацев в полуфинале турнира в Белграде победил Новака Джоковича — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Химки» вырвали победу в матче с «Динамо».

2. «Локомотив» обыграл «Тамбов», забив пять мячей.

3. Аслан Карацев сенсационно обыграл Новака Джоковича и вышел в финал турнира в Белграде.

4. Усман нокаутировал Масвидаля в главном событии UFC 261.

5. «Миннесота» победила «Сан-Хосе», шайба на счету Капризова.

6. Намаюнас нокаутировала Чжан в первом раунде и снова стала чемпионкой UFC.

7. «Челси» обыграл «Вест Хэм» и оторвался от преследователей в борьбе за Лигу чемпионов.

8. Гол и ассистентский дубль Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Айлендерс».

9. Соболенко спокойно обыграла Халеп и вышла в финал турнира в Штутгарте.

10. «Антальяспор» проиграл «Галатасараю», Кудряшов и Подольски были удалены.

11. Шевченко победила Андраде на UFC 261 и защитила титул.

12. Соломон Кверквелия стал рекордсменом РПЛ по автоголам.