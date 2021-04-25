«Динамо» проиграло «Химкам», Карацев победил Джоковича. Главное к утру

В РПЛ московское «Динамо» сенсационно уступило «Химкам», «Локомотив» разгромил «Тамбов», а российский теннисист Аслан Карацев в полуфинале турнира в Белграде победил Новака Джоковича — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Химки» вырвали победу в матче с «Динамо».
2. «Локомотив» обыграл «Тамбов», забив пять мячей.
3. Аслан Карацев сенсационно обыграл Новака Джоковича и вышел в финал турнира в Белграде.
4. Усман нокаутировал Масвидаля в главном событии UFC 261.
5. «Миннесота» победила «Сан-Хосе», шайба на счету Капризова.
6. Намаюнас нокаутировала Чжан в первом раунде и снова стала чемпионкой UFC.
7. «Челси» обыграл «Вест Хэм» и оторвался от преследователей в борьбе за Лигу чемпионов.
8. Гол и ассистентский дубль Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Айлендерс».
9. Соболенко спокойно обыграла Халеп и вышла в финал турнира в Штутгарте.
10. «Антальяспор» проиграл «Галатасараю», Кудряшов и Подольски были удалены.
11. Шевченко победила Андраде на UFC 261 и защитила титул.
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