Чеферин — о клубах Суперлиги: каждый должен нести ответственность за то, что сделал

Глава УЕФА Александер Чеферин отметил, что клубы, вступившие в Европейскую Суперлигу, столкнутся с санкциями.
«Каждый должен нести ответственность за то, что сделал. Мы не станем делать вид, что ничего не произошло. Нельзя сделать что-то такое, а потом сказать: «Меня наказали потому, что все меня ненавидят». Все их проблемы — результат их действий. В ближайшее время мы решим, что будем делать», — приводит слова Чеферина Daily Mail.
Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут играть 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Однако после ряда призывов от футбольных федераций и ассоциаций, а также после угроз санкциями от УЕФА и ФИФА клубы один за другим начали отказываться от участия в турнире.
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