Осинькин: в последующих пяти матчах «Крыльям» нужно минимум три победы

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал итоги матча с «Шинником» (2:2) и поделился ожиданиями от заключительной части ФНЛ.
«После кубковых матчей, когда мы эмоционально опустошены, особенно на выезде, на третий день, очень сложно, даже вдвойне. Отсюда большая ротация, которую мы провели в матче с «Шинником». Наверное, внутрикомандные связи были нарушены, потому что таким составом мы не играли. В любом случае мы должны были побеждать. И всё для этого было, хотя объективно только последние 30 минут было преимущество. До этого мы играли не настолько быстро, как это было надо, чтобы получить преимущество в такой игре. Не могу сказать, что у нас короткая «скамейка», дело в связях, которые выстраиваются между игроками, которые всё время вместе. Сказать, что кто-то провалил матч, нельзя. Просто внутрикомандные действия были неидеальные, обычно они лучше. Те футболисты, которые вышли на замену, в первую очередь лучше понимали друг друга, а не то, что кто-то хорошо или плохо сыграл. Основная причина в этом. Вы знаете, очень тяжело нам дался кубковый матч, эмоций сегодня часто не хватало.
Я сам активнее себя вёл, чем обычно, потому что надо было будить ребят, немножечко разгонять, и это всю игру. И голы, которые мы пропустили, ну да, они залетели. Наверное, есть какие-то элементы случайности в этом. У нас была большая серия, в ней присутствовали и сложные матчи, где мы могли не выиграть. Когда-то должна была эта серия закончиться, мы против, чтобы она заканчивалась сейчас, но так получилось. Сейчас нам надо делать одно — готовиться к следующему матчу. Терять очки нельзя, в последующих пяти матчах нам нужно минимум три победы», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.
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