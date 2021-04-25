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Карвахаль: календарь суров, и большое количество потерь заметно отражается на игре «Реала»

Карвахаль: календарь суров, и большое количество потерь заметно отражается на игре «Реала»
Футбол / Испания 0
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Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал результат матча 32-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (0:0).

«Думаю, мы могли изменить ход встречи во втором тайме. Эта ничья отдаляет нас от лидерства. Мы не смогли реализовать свои моменты. Календарь очень суров, и большое количество потерь значительно сказывается на игре. Тренер не может рассчитывать на всех. А те, кто в состоянии играть, не имеют возможности отдохнуть.

Мы настроены оптимистично. Осталось 15 очков, и мы намерены забрать все 15. У нас была возможность оказать давление в матче с «Бетисом», но мы этого не сделали», — приводит слова Карвахаля Marca.

«Реал» в 33 матчах набрал 71 очко и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Бетис» (50) — на шестом месте.

Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Бетисом»
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