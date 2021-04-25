Сын Луческу может стать главным тренером итальянского клуба

Румынский тренер Рэзван Луческу предстоящим летом может возглавить итальянский клуб, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, на минувшей неделе специалист посетил Милан, где провёл переговоры с руководителями нескольких команд. Сообщается, что в услугах Луческу заинтересованы «Парма» и «Сампдория».
Напомним, в феврале текущего года Рэзван Луческу покинул пост главного тренера «Аль-Хиляля», который занимал с 2019 года. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Под руководством румынского специалиста «Аль-Хиляль» стал чемпионом Саудовской Аравии.
Ранее Рэзван Луческу работал в сборной Румынии, «Рапиде», катарском клубе «Аль-Джаиш», а также тренировал греческие команды «Ксанти» и ПАОК.
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