Сын Луческу может стать главным тренером итальянского клуба

Румынский тренер Рэзван Луческу предстоящим летом может возглавить итальянский клуб, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, на минувшей неделе специалист посетил Милан, где провёл переговоры с руководителями нескольких команд. Сообщается, что в услугах Луческу заинтересованы «Парма» и «Сампдория».



Напомним, в феврале текущего года Рэзван Луческу покинул пост главного тренера «Аль-Хиляля», который занимал с 2019 года. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Под руководством румынского специалиста «Аль-Хиляль» стал чемпионом Саудовской Аравии.



Ранее Рэзван Луческу работал в сборной Румынии, «Рапиде», катарском клубе «Аль-Джаиш», а также тренировал греческие команды «Ксанти» и ПАОК.

Сын Луческу покинул пост главного тренера «Аль-Хиляля»