Зидан: конкуренты «Реала» не заработают максимальное количество очков в оставшихся играх

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал итоги матча с «Бетисом» и поделился ожиданиями от концовки сезона.
«Мы ещё не потеряли шансы на чемпионство, но упустили два очка. Мы старались, в обороне были хороши, но у нас не получилось. Такое бывает, нам сложно, потому что играем каждые три дня. Теперь ждём матча во вторник с «Челси». Мы продолжим делать то, что делаем, и будем бороться до конца. Карвахаль сегодня был хорош, он выполнил свою роль после длительного отсутствия. Азар тоже вернулся, я считаю, что он провёл энергичные 15 минут. Мы рады, что он вернулся, он нам понадобится.
Физические кондиции не стали для нас проблемой сегодня. Мы отыграли в концовке лучше, чем в предыдущих играх. Не думаю, что конкуренты заработают максимальное количество очков в оставшихся играх, а если они это сделают, то мы не выиграем лигу (смеётся)», — приводит слова тренера Get Football Spain.
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