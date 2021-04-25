Как завершится дерби «Спартак» — ЦСКА?
Сегодня, 25 апреля, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Спартак» — ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало матча — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — ЦСКА.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как завершится дерби «Спартак» — ЦСКА?
Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.
«Спартак» в 26 матчах набрал 47 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА (46) — на пятом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (58). В первой половине сезона ЦСКА и «Спартак» встретились в 7-м туре. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:1.
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