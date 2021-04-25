Фернандиньо: первые полученные мной деньги в «Шахтёре» жена спрятала в скороварку

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо поделился воспоминаниями о переходе из «Атлетико Паранаэнсе» в донецкий «Шахтёр».



«Когда получил предложение от «Шахтёра», мне было всегда 20 лет. Тогда я ничего не знал о европейском футболе, не говоря уже об Украине, и определённо не смог бы найти её на карте. В то время у меня всё хорошо складывалось в «Атлетико Паранаэнсе», но я всё ещё был ребёнком из Лондрины, который не имел опыта общения с внешним миром. Помню, как однажды, когда мы играли в Кубке Либертадорес в Колумбии, клуб платил нам 30 долларов в день. Это была приличная сумма.



Переход в «Шахтёр» был хорошей возможностью проявить себя. Конечно, существовала ещё и финансовая сторона. «Атлетико Паранаэнсе» использовал деньги, полученные за мой трансфер, для ремонта тренировочного центра.



В конце первого месяца на Украине у меня ещё не было банковского счёта, и клуб выплачивал игровые бонусы наличными. Это была куча денег. Для ребёнка, который думал, что 30 долларов — это много, такая сумма казалась безумием! Тогда я жил в отеле и не знал, что делать с такими деньгами. Показал их жене, и она завернула деньги в полотенце, после чего спрятала их в нашу скороварку. Она сказала: «Здесь их точно никто не станет искать. Украинцы даже не знают, что такое скороварка».



На первую зарплату и бонусы за подписание контракта купил маме квартиру в Куритибе. Но, помимо денег, я провёл восемь замечательных лет на Украине», — приводит слова Фернандиньо The Players' Tribune.

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