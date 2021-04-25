«Вулверхэмптон» — «Бёрнли»: онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
Сегодня, 25 апреля, состоится матч 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Вулверхэмптон» — «Бёрнли». Встреча пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Начало запланировано на 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Ассистенты — Гари Бесвик и Николас Холтон. Резервный арбитр — Дэвид Кут.
«Вулверхэмптон» в 32 матчах набрал 41 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бёрнли» (33) находится на 17-м месте. В матче первого круга АПЛ «Бёрнли» оказался сильнее «Вулверхэмптона» 2:1. Встреча проходила 21 декабря на стадионе «Терф Мур» в Бёрнли.
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