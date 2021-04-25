«Не узнаю свой клуб». Тьерри Анри высказался об участии «Арсенала» в Суперлиге

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри высказался об участии клуба в Европейской Суперлиге.



Напомним, «Арсенал» стал одним из 12 клубов-основателей Суперлиги, однако позже отказался от участия в новом турнире.



«Я не узнаю свой клуб, не узнаю «Арсенал». То, что они пытались присоединиться к Суперлиге, лишено какого-либо смысла для меня. Владельцы управляли «Арсеналом» как компанией, а не как футбольным клубом, и это стало очевидно. Может быть, проблема заключается в непонимании основных футбольных ценностей, а возможно, деньги стали слишком большим искушением. Как бы то ни было, они ошиблись. Всё было совершенно неправильно.



Я был шокирован новостью, как и большинство людей. Не мог поверить в происходящее. «Арсенал» — это клуб болельщиков, и я тоже болею за него. Я горжусь тем, чего добились фанаты. Не только фанаты «Арсенала», но и все болельщики в целом. Результатом борьбы стала победа футбола», — приводит слова Анри The Telegraph.

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