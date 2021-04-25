Почеттино прокомментировал повреждение Мбаппе

Главный тренер «Пари-Сен Жермен» Маурисио Почеттино рассказал о травме нападающего Килиана Мбаппе.



Напомним, Мбаппе получил повреждение в матче 34-го тура французской Лиги 1 с «Метцем» (3:1) и был заменён за несколько минут до конца основного времени встречи. Отметим, что форвард стал автором дубля в этом матче.



«Килиан повредил бедро. Мы надеемся, что травма не слишком серьёзная. Килиан был обеспокоен, когда его заменили, но даже небольшое повреждение всегда болезненно», — приводит слова Почеттино официальный сайт Лиги 1.



Напомним, 28 апреля «Пари Сен-Жермен» встретится с «Манчестер Сити» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Игра пройдёт в Париже (Франция). Ответная встреча состоится 4 мая в Манчестере (Англия).

Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Метц» в матче Лиги 1