Почеттино прокомментировал повреждение Мбаппе
Главный тренер «Пари-Сен Жермен» Маурисио Почеттино рассказал о травме нападающего Килиана Мбаппе.
Напомним, Мбаппе получил повреждение в матче 34-го тура французской Лиги 1 с «Метцем» (3:1) и был заменён за несколько минут до конца основного времени встречи. Отметим, что форвард стал автором дубля в этом матче.
«Килиан повредил бедро. Мы надеемся, что травма не слишком серьёзная. Килиан был обеспокоен, когда его заменили, но даже небольшое повреждение всегда болезненно», — приводит слова Почеттино официальный сайт Лиги 1.
Напомним, 28 апреля «Пари Сен-Жермен» встретится с «Манчестер Сити» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Игра пройдёт в Париже (Франция). Ответная встреча состоится 4 мая в Манчестере (Англия).
Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Метц» в матче Лиги 1
Рекомендуем вам
- 25 апреля 2021
-
12:30
-
12:10
-
11:49
-
11:37
-
11:29
-
11:22
-
11:01
-
10:49
-
10:43
-
10:30
-
10:25
-
10:24
-
10:03
-
10:03
-
09:50
-
09:48
-
09:33
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
08:23
-
06:01
-
05:37
-
05:12
-
04:12
-
03:54
-
03:37
-
03:21
-
03:04
-
02:17
-
02:00
-
01:48
-
01:31
-
00:59
-
00:40
Партнерский контент
Рекомендуем вам