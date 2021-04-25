Источник: фанаты «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы произошла массовая драка с участием болельщиков «Спартака» и ЦСКА, сообщает телеграм-канал Baza.

По информации источника, ночью более 150 болельщиков московских команд устроили драку в районе Орехово-Зуевского проезда. В драке участвовали представители крупных фанатских объединений с обеих сторон. Спустя некоторое время на место потасовки прибыла полиция, однако никто из участников драки не был задержан.

Матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 25 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало матча — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — ЦСКА.