Василий Уткин заразился коронавирусом
Известный блогер, журналист, телеведущий и комментатор Василий Уткин заразился коронавирусной инфекцией.
«Ну что ж, господа, я вступил в клуб св. Ковидия. Болезнь протекает, как свобода слова — бессимптомно», — написал Уткин в «Твиттере».
Василий Вячеславович Уткин родился 6 марта 1972 года в Балашихе. Получил известность как спортивный журналист, будучи ведущим телепередачи «Футбольный клуб». В 2004/2005 годах Василий Уткин получил премию «ТЭФИ» как комментатор. В 2007 году он вместе с Василием Соловьёвым и Юрием Розановым стал комментатором российской серии игр EA Sports FIFA. Сейчас Уткин является владельцем любительского футбольного клуба «Эгриси», выступающего в Северо-Восточной лиге ЛФЛ Москвы.
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