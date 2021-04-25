Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» обслужит Данни Маккели
Стала известна судейская бригада, которая будет работать на первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» — «Челси», сообщается на официальном сайте УЕФА.
Встречу мадридской команды с лондонцами обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. В бригаду войдут ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. За VAR будет отвечать Кевин Блом, помогать которому будет Йохем Камфус. Резервный рефери — израильтянин Орель Гринфилд.
Первый матч полуфинала Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» состоится 27 апреля на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде (Испания). Начало встречи — в 22:00 мск. Ответная игра пройдёт 5 мая в Лондоне (Англия). Напомним, действующим победителем турнира является мюнхенская «Бавария».
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