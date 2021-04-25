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«Уфа» — «Сочи»: составы команд на матч 27-го тура РПЛ

«Уфа» — «Сочи»: составы команд на матч 27-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0
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Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Сочи» на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи «Уфа» — «Сочи».

«Уфа»: Чернов, Никитин, Морозов, Табидзе, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Бауэр, Мрзляк, Андрич.

Запасные: Шафинский, Кукушкин, Аликин, Плиев, Голубев, Урунов, Бизоза, Милетич, Сысуев, Жамалетдинов.

«Сочи»: Н. Заболотный, Терехов, Заика, Мевля, Прохин, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный, Руденко.

Запасные: Адамов, Маргасов, Пруцев, Колмаков, Барсов, Варданян.

«Уфа» в 26 матчах набрала 20 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (43) — на седьмом месте.

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