«Уфа» — «Сочи»: составы команд на матч 27-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Сочи» на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи «Уфа» — «Сочи».
«Уфа»: Чернов, Никитин, Морозов, Табидзе, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Бауэр, Мрзляк, Андрич.
Запасные: Шафинский, Кукушкин, Аликин, Плиев, Голубев, Урунов, Бизоза, Милетич, Сысуев, Жамалетдинов.
«Сочи»: Н. Заболотный, Терехов, Заика, Мевля, Прохин, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный, Руденко.
Запасные: Адамов, Маргасов, Пруцев, Колмаков, Барсов, Варданян.
«Уфа» в 26 матчах набрала 20 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (43) — на седьмом месте.
- 25 апреля 2021
-
13:59
-
13:50
-
13:36
-
13:28
-
13:24
-
13:11
-
13:02
-
12:51
-
12:43
-
12:34
-
12:30
-
12:10
-
11:49
-
11:37
-
11:29
-
11:22
-
11:01
-
10:49
-
10:43
-
10:30
-
10:25
-
10:24
-
10:03
-
10:03
-
09:50
-
09:48
-
09:33
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
08:23
-
06:01
-
05:37
-
05:12
-
04:12