Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В МВД прокомментировали информацию о массовой драке фанатов «Спартака» и ЦСКА

В МВД прокомментировали информацию о массовой драке фанатов «Спартака» и ЦСКА
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

В главном управлении МВД России по Москве прокомментировали информацию о массовой драке с участием болельщиков «Спартака» и ЦСКА.

Ранее появилась информация, что более 150 болельщиков московских команд устроили драку в районе Орехово-Зуевского проезда. В драке участвовали представители крупных фанатских объединений с обеих сторон.

«Поступали в полицию сообщения о скоплении граждан, но никаких телефонограмм из медучреждений или заявлений о получении телесных повреждений не поступало. Не зафиксировано никаких серьёзных нарушений общественного порядка», — приводит заявление пресс-службы главка МВД «Р-Спорт».

Матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 25 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало матча — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — ЦСКА.

Источник: фанаты «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку на юго-востоке Москвы
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021