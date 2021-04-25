В МВД прокомментировали информацию о массовой драке фанатов «Спартака» и ЦСКА

В главном управлении МВД России по Москве прокомментировали информацию о массовой драке с участием болельщиков «Спартака» и ЦСКА.



Ранее появилась информация, что более 150 болельщиков московских команд устроили драку в районе Орехово-Зуевского проезда. В драке участвовали представители крупных фанатских объединений с обеих сторон.



«Поступали в полицию сообщения о скоплении граждан, но никаких телефонограмм из медучреждений или заявлений о получении телесных повреждений не поступало. Не зафиксировано никаких серьёзных нарушений общественного порядка», — приводит заявление пресс-службы главка МВД «Р-Спорт».



Матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 25 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало матча — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — ЦСКА.

Источник: фанаты «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку на юго-востоке Москвы