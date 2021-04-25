Gladiator против My Little Pony. «Спартак» анонсировал дерби с ЦСКА в стиле Mortal Kombat

Московский «Спартак» оригинально анонсировал матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.
В преддверии дерби на странице клуба в соцсетях появился ролик, в котором сражаются персонажи популярной видеоигры Mortal Kombat. Примечательные никнеймы персонажей — бой ведут Gladiator и My Little Pony. Сражение показано не до конца, поэтому нельзя определить, кто из бойцов, представленных в ролике, одержал победу. Пост сопровождается надписью: «Грядёт время битвы».
Видео можно посмотреть на странице «Спартака» в «Твиттере».
Матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 25 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Спартака» в Москве. Начало матча — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — ЦСКА.
- 25 апреля 2021
-
13:59
-
13:50
-
13:36
-
13:28
-
13:24
-
13:11
-
13:02
-
12:51
-
12:43
-
12:34
-
12:30
-
12:10
-
11:49
-
11:37
-
11:29
-
11:22
-
11:01
-
10:49
-
10:43
-
10:30
-
10:25
-
10:24
-
10:03
-
10:03
-
09:50
-
09:48
-
09:33
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
08:23
-
06:01
-
05:37
-
05:12
-
04:12