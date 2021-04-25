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Gladiator против My Little Pony. «Спартак» анонсировал дерби с ЦСКА в стиле Mortal Kombat

Gladiator против My Little Pony. «Спартак» анонсировал дерби с ЦСКА в стиле Mortal Kombat
Футбол / РПЛ 0
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Московский «Спартак» оригинально анонсировал матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

В преддверии дерби на странице клуба в соцсетях появился ролик, в котором сражаются персонажи популярной видеоигры Mortal Kombat. Примечательные никнеймы персонажей — бой ведут Gladiator и My Little Pony. Сражение показано не до конца, поэтому нельзя определить, кто из бойцов, представленных в ролике, одержал победу. Пост сопровождается надписью: «Грядёт время битвы».

Видео можно посмотреть на странице «Спартака» в «Твиттере».

Матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 25 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Спартака» в Москве. Начало матча — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — ЦСКА.

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