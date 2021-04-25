«Спартак» — ЦСКА: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 25 апреля, состоится матч «Спартак» — ЦСКА. Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Спартака» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Спартак» — ЦСКА на «Чемпионате».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Мосякин (Москва) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Владимир Москалёв (Воронеж).



Московский «Спартак» набрал 47 очков в 26 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Столичный ЦСКА (46) — на пятом месте. Лидером чемпионата является «Зенит» (58).

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