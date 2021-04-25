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«Ростов» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

«Ростов» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 25 апреля, состоится матч «Ростов» — «Арсенал». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Ростов» — «Арсенал» на «Чемпионате».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Владислав Назаров (Невинномысск). Резервный рефери — Андрей Фисенко (Владивосток).

«Ростов» набрал 37 очков в 26 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (23) — на 13-м месте. Лидером чемпионата является «Зенит» (58).

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