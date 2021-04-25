Защитник «Вильярреала» Торрес — о Месси: он лучший игрок в мире

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес поделился ожиданиями от противостояния с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси во время матча между командами в 32-м туре Ла Лиги.



«Это будет игра, в которой обе команды хотят достичь своих целей. Они станут бороться за победу в Ла Лиге. Мы сражаемся за место в еврокубках. Расслабленности не будет, мы хотим взять три очка в игре с «Барселоной», а потом будем думать об «Арсенале» в Лиге Европы. Мы собираемся усложнить жизнь «Барселоне».



С «Барселоной» особое внимание следует уделять Месси. Ведь, в конце концов, он лучший игрок в мире. Нам следует быть бдительными. Игроки «Вильярреала» должны подсказывать друг другу, пытаться заставить играть Месси там, где ему неудобно. А таких мест на поле мало. Но и помимо Лео, у них много качественных исполнителей. В любой момент каталонцы могут забить гол и выиграть, как это было в нашем матче в прошлом сезоне», — приводит слова игрока Marca.



Матч «Вильярреал» — «Барселона» состоится сегодня и начнётся в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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