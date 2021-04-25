Масалитин: судейские ошибки в матче «Спартак» — ЦСКА могут привести к непредсказуемости

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча армейцев со «Спартаком» в 27-м туре Российской Премьер-Лиги.



«Фаворита в дерби нет — команды находятся рядом, практически в одинаковом турнирном положении. Результат в дерби всегда непредсказуем: и «Спартак», и ЦСКА проиграли свои последние матчи 0:3 — команды будут настроены и сверхмотивированы. В таких матчах всё решается за счёт индивидуального мастерства отдельных игроков. У «Спартака» не сыграет Жиго — это небольшое преимущество для армейцев, хотя у них самих отсутствует Фернандес и травмирован основной центральный защитник Магнуссон — это очень большая потеря.



В игре с «Локомотивом» ЦСКА владел преимуществом, но ничего не создал? Так «Спартак» точно такой же: они тоже не любят обороняться. Обе команды любят доминировать на поле, брать ситуацию под контроль, потихонечку расшатывать оборону соперника и находить свои моменты. До первого гола футбол будет более закрытый и позиционный. Если кто-то из соперников быстро забьёт первый гол, то мы увидим красивый футбол. Ожидаю, что будет борьба и неуступчивость. Те же судейские ошибки могут перевернуть игру и привести к непредсказуемости.



Не скажу, что состав красно-белых сильнее, чем у ЦСКА. В игре на Кубок армейцы хорошо владели мячом и доминировали в средней линии — чего не скажешь о средней линии «Спартака». У красно-белых играет очень хорошее трио впереди: все игроки разноплановые, но «Уфа» показала, как стоит играть против них.



Дерби — определяющая игра в борьбе за еврокубки. На кону стоит очень многое — именно это делает игру интереснее. Олич — новый человек и только пришёл в команду. «Спартак» сейчас находится в подвешенном состоянии, много слухов о будущем главного тренера: если они проиграют, то непонятно, что они будут решать с Тедеско. Всё будет решаться на поле. Надеюсь, будем наслаждаться футболом», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 25 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Спартака» в Москве. Начало матча — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — ЦСКА.