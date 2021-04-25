Белоголовцев: Промес должен себя проявить в матче с ЦСКА. Он знает, что значит дерби

Российский телеведущий, актёр и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился ожиданиями от матча красно-белых с ЦСКА в 27-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Ожидания перед дерби с ЦСКА очень тревожные. Особенно после того, что красно-белые показали в матче с «Уфой». Сейчас обе команды не в самой лучшей форме, от этого дерби смотреть будет только интереснее!
Что касается ключевых футболистов, то, на мой взгляд, потеря Жиго для «Спартака» более значимая, чем травма Марио Фернандеса у ЦСКА. Если мы сравниваем с латералем, то игрок центра обороны — более ответственная позиция. Кроме того, мы все видели, как неуверенно Кутепов сыграл в последнем матче. Хотя мы уже много лет ждём, что он станет играть лучше.
У Промеса наступил спад? Он сильный парень, его приход сильно встряхнул «Спартак». В последних матчах он попал в психологическую и эмоциональную яму. Хотя прямо после возвращения Квинси выдал прекрасные матчи на кураже. Возможно, сейчас сказывается его физическая форма. Думаю, в таком важном матче он должен себя проявить. Голландец знает, что для «Спартака» значит дерби против ЦСКА. Он ведь уже даже забивал этой команде», — сказал Белоголовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 25 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Спартака» в Москве. Начало матча — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — ЦСКА.
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