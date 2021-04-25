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«Лидс Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 33-го тура АПЛ

«Лидс Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 33-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
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Стали известны стартовые составы «Лидс Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» на матч 33-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе, начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Лидс Юнайтед»: Мелье, Эйлинг, Льоренте, Стрёйк, Алиоски, Филлипс, Кошта, Даллас, Робертс, Харрисон, Бэмфорд.

Запасные: Касилья, Кох, Берарди, Эрнандес, Клих, Шеклтон, Поведа, Гринвуд, Саммервилл.

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Шоу, Магуайр, Линделёф, Ван-Биссака, Фред, Мактоминей, Погба, Бруно Фернандеш, Гринвуд, Рашфорд.

Запасные: Де Хеа, Туанзебе, Теллеш, Байи, Мата, Матич, Погба, Ван де Бек, Кавани.

«Лидс» в 32 матчах набрал 46 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «МЮ» (66) — на втором месте.

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