Златан Ибрагимович не поможет «Милану» в матче с «Лацио»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли сообщил, что нападающий Златан Ибрагимович не сможет принять участия в матче 33-го тура итальянской Серии А с римским «Лацио».



«Златан чувствует себя немного лучше, но не будет готов к матчу с «Лацио». Возможно, он вернётся на поле в матче с «Беневенто». В атаке сыграет либо Манджукич, либо Леау. Марио чувствует себя хорошо и обладает необходимыми характеристиками, чтобы помочь команде в штрафной», — приводит слова Пиоли Football Italia.



Матч 33-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Милан» состоится завтра, 26 апреля, на стадионе «Олимпико» в Риме. «Милан» в 32 матчах набрал 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице Серии А сезона-2020/2021. Римский «Лацио» (58) — на шестом месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (76).

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