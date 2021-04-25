«Ростов» — «Арсенал»: составы команд на матч 27-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Арсенала» на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ростов» — «Арсенал».
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Байрамян, Махатадзе, Глебов, Алмквист, Полоз, Соу.
Запасные: Рудаков, Терентьев, Рукас, Павловец, Алеесами, Тугарев, Фольмер, Сухомлинов, Обухов, Саплинов.
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Бурлак, Беляев, Бауэр, Пантелеев, Ломовицкий, Чаушич, Кангва, Хлусевич, Костадинов.
Запасные: Нигматуллин, Довбня, Сокол, Рассказов, Ткачёв, Коновалов, Кангва, Громыко, Ковалёв, Панченко, Джорджевич, Аджоев.
«Ростов» набрал 37 очков в 26 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (23) — на 13-м месте. Лидером чемпионата является «Зенит» (58).
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