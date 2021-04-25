«Спартак» — ЦСКА: составы команд на матч 27-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Спартака» и ЦСКА на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Спартака» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Спартак»: Максименко, Мозес, Джикия, Гапонов, Кутепов, Айртон, Крал, Зобнин, Промес, Ларссон, Соболев.
Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Литвинов, Умяров, Хендрикс, Бакаев, Маркитесов, Понсе.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Щенников, Марадишвили, Обляков, Ахметов, Эджуке, Дзагоев, Влашич, Рондон.
Запасные: Помазун, Фукс, Чалов, Тикнизян, Шкурин.
Московский «Спартак» набрал 47 очков в 26 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Столичный ЦСКА (46) — на пятом месте. Лидером чемпионата является «Зенит» (58).
- 25 апреля 2021
-
15:29
-
15:26
-
15:20
-
15:15
-
15:05
-
15:04
-
14:50
-
14:48
-
14:40
-
14:21
-
14:13
-
13:59
-
13:50
-
13:36
-
13:28
-
13:24
-
13:11
-
13:02
-
12:51
-
12:43
-
12:34
-
12:30
-
12:10
-
11:49
-
11:37
-
11:29
-
11:22
-
11:01
-
10:49
-
10:43
-
10:30
-
10:25
-
10:24
-
10:03
-
10:03