Роналду — в стартовом составе «Ювентуса» на матч Серии А с «Фиорентиной»

Стали известны стартовые составы «Фиорентины» и «Ювентуса» на матч 33-го тура итальянской Серии А. Встреча пройдёт на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Фиорентина» — «Ювентус».

«Фиорентина»: Дронговский, Касерес, Миленкович, Пеццелла, Игор Жулио, Венути, Амрабат, Пульгар, Кастровилли, Рибери, Влахович.



«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Кьеллини, де Лигт, Бентанкур, Рабьо, Рэмси, Алекс Сандро, Куадрадо, Роналду, Дибала.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Давиде Массой. В бригаду войдут ассистенты Филиппо Мели и Стефано Алассио. Резервный рефери — Джованни Айрольди.



«Фиорентина» в 32 матчах набрала 33 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Ювентус» (65) — на четвёртом месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (76).