Румменигге — о Суперлиге: даже неплохо, что мы пережили этот цирк, продлившийся 48 часов

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отметил, что приложил бы все усилия, чтобы предотвратить запуск проекта европейской Суперлиги.
«Если бы я знал о предстоящем запуске проекта Суперлиги, я бы всеми средствами попытался предотвратить его вместе с коллегами из Дортмунда и Парижа. Думаю, на данный момент проект Суперлиги окончательно ликвидирован. Произошедшее неприемлемо, но важно, чтобы клубы, которые осознали свою ошибку, как можно скорее вернулись в футбольную семью.
В долгосрочной перспективе, возможно, даже неплохо, что мы пережили этот цирк, который продлился 48 часов и перевернул мир с ног на голову. Это заставило бизнесменов раз и навсегда понять, что футбол — это не только бизнес», — приводит слова Румменигге Bild am Sonntag.
- 25 апреля 2021
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