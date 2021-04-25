Пётр Авен: посоветовал бы «Спартаку» отечественного тренера

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Бизнесмен и болельщик московского «Спартака» Пётр Авен дал комментарий перед матчем 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Посоветовал бы «Спартаку» отечественного тренера. Суперлига? Мне не очень, я консервативен. Не всё решают деньги в футболе», — передаёт слова Авена корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 25 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Спартака» в Москве. Начало матча — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — ЦСКА.



«Спартак» набрал 47 очков в 26 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (46) — на пятом месте. Лидером чемпионата является санкт-петербургский «Зенит» (58).