Ивица Олич: футболисты ЦСКА готовы показать хорошую игру в матче со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».



«Я принимал участие в дерби как игрок очень давно. Тогда ещё не было такого стадиона, как сейчас. Теперь у каждой команды свой стадион, поэтому атмосфера совсем другая. До этого был один такой красивый стадион в Москве, а сейчас, кажется, пять. Но игра более-менее всегда одинаковая, и дерби есть дерби. Для каждой команды этот матч очень важен. В принципе, для меня как игрока это была одна игра, а как тренер я думаю по-другому. Каждый матч очень важен, в розыгрыше всегда три очка, поэтому так отношусь и к сегодняшней встрече.



Такая ситуация, что у нас много игроков, которые не могут участвовать в матчах. Поэтому состав практически не меняем. Но с этими кадрами, которые есть, надо готовиться к каждой игре. Будем надеяться, что на следующий матч добавятся один-два игрока, которые ещё не готовы на сто процентов. Конечно, для меня и для команды это будет лучше.



Перед сегодняшним матчем у нас было больше времени для подготовки по сравнению с игрой против «Локомотива». Восстановились лучше, поэтому сегодня всё хорошо. Поле, стадион, атмосфера — всё на уровне. Поэтому думаю, что мои футболисты готовы показать хорошую игру.



Что касается короткой скамейки, у нас каждый игрок очень важен. Конечно, благодаря запасным можно поменять игру. Но у меня нет выбора. Эти игроки готовы, они должны отдать максимум», — сказал Олич в эфире телеканала «Матч ТВ».

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