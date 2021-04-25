Фанаты «МЮ» использовали самолёт, чтобы выразить недовольство руководством клуба. Фото

Фанаты «Манчестер Юнайтед» перед началом матча 33-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед» организовали пролёт самолёта над стадионом «Элланд Роуд».



Как сообщает Sky Sports, к самолёту был прикреплён баннер с надписью «2 миллиарда украдено # Глейзеры аут».

Баннер болельщиков «МЮ» с призывом к владельцам клуба Фото: Sky Sports

На этой неделе болельщики «МЮ» уже третий раз публично выражают недовольство владельцами клуба. В четверг, 22 апреля, небольшая группа болельщиков ворвалась на территорию тренировочного центра клуба «Каррингтон», чтобы выразить своё недовольство семьёй Глейзеров после того, как они решили стать участниками Европейской Суперлиги. А в субботу, 24 апреля, сотни фанатов провели акцию протеста у стадиона «Олд Траффорд».



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