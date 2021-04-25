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Арбитр Федотов — о попадании мяча в игроков ЦСКА: пенальти ставить не за что

Арбитр Федотов — о попадании мяча в игроков ЦСКА: пенальти ставить не за что
Футбол / РПЛ 0
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Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в первом тайме матча «Спартак» — ЦСКА.

«В первом моменте мяч попал в голову. Во втором — мяч попал в живот. Даже если попал в руку, то мяч летел в него – руки не были отставлены и не увеличивали пространство тела. Пенальти в ворота ЦСКА ставить не за что», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В бригаду входят ассистенты Дмитрий Мосякин (Москва) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Владимир Москалёв (Воронеж).

Московский «Спартак» набрал 47 очков в 26 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Столичный ЦСКА (46) — на пятом месте. Лидером чемпионата является «Зенит» (58).

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