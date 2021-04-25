Головин — в стартовом составе «Монако» на матч Лиги 1 с «Анже»

Российский полузащитник Александр Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч 34-го тура французской Лиги 1 с «Анже». Встреча состоится сегодня, 25 апреля, на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» в городе Анже. Начало матча — в 18:05 мск.



«Монако»: Леком, Энрике, Дисаси, Марипан, Сидибе, Головин, Чуаэми, Фофана, Агилар, Йоветич, Фолланд.



Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 16 матчах чемпионата Франции, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.

«Монако» в 33 матчах набрал 68 очков и занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. «Анже» (41) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен» (72).