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«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: составы команд на финальный матч Кубка английской лиги

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: составы команд на финальный матч Кубка английской лиги
Футбол / Англия 0
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Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур» на финальный матч Кубка английской лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнётся в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Манчестер Сити»: Стеффен, Уолкер, Лапорт, Диаш, Канселу, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брёйне, Марез, Фоден, Стерлинг.

Запасные: Эдерсон, Аке, Зинченко, Б. Менди, Родриго Эрнандес, Силва, Агуэро, Жезус, Ферран Торрес.

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Регилон, Орье, Дайер, Ло Чельсо, Хёйбьерг, Уинкс, Лукас Моура, Сон Хын Мин, Кейн.

Запасные: Харт, Санчес, Алли, Танганга, Ламела, Сиссоко, Н'Домбеле, Бэйл, Бергвейн.

«Ман Сити» является семикратным обладателем Кубка английской лиги, три последних розыгрыша этого турнира остались за подопечными Хосепа Гвардиолы. «Тоттенхэм» четыре раза завоёвывал трофей Кубка лиги, последний раз это произошло в 2008 году.

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