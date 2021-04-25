«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: составы команд на финальный матч Кубка английской лиги

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур» на финальный матч Кубка английской лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнётся в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
«Манчестер Сити»: Стеффен, Уолкер, Лапорт, Диаш, Канселу, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брёйне, Марез, Фоден, Стерлинг.
Запасные: Эдерсон, Аке, Зинченко, Б. Менди, Родриго Эрнандес, Силва, Агуэро, Жезус, Ферран Торрес.
«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Регилон, Орье, Дайер, Ло Чельсо, Хёйбьерг, Уинкс, Лукас Моура, Сон Хын Мин, Кейн.
Запасные: Харт, Санчес, Алли, Танганга, Ламела, Сиссоко, Н'Домбеле, Бэйл, Бергвейн.
«Ман Сити» является семикратным обладателем Кубка английской лиги, три последних розыгрыша этого турнира остались за подопечными Хосепа Гвардиолы. «Тоттенхэм» четыре раза завоёвывал трофей Кубка лиги, последний раз это произошло в 2008 году.
- 25 апреля 2021
-
18:29
-
18:28
-
18:26
-
18:25
-
18:24
-
18:20
-
18:18
-
18:09
-
18:05
-
17:56
-
17:52
-
17:49
-
17:48
-
17:46
-
17:45
-
17:41
-
17:39
-
17:39
-
17:32
-
17:30
-
17:29
-
17:12
-
17:08
-
17:05
-
16:44
-
16:26
-
16:25
-
16:24
-
16:23
-
16:12
-
16:12
-
16:06
-
16:06
-
15:58
-
15:53