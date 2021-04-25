Орещук — об удалении Ахметова: с «Локо» фол — и нет гола, здесь нет руки — и красная

Футбольный агент Роман Орещук высказался по поводу удаления Ильзата Ахметова в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА.

«Красная 100%. Ну ведь перед тем, как Ахметов нарушил, Айртон сыграл рукой. Свисти фол — и нет красной. С Локо фол — и нет гола, здесь нет руки — и красная. Ку-ку», — написал Орещук в своём «твиттере».

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимает ЦСКА. Встреча проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Московское дерби обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.

На 37-й минуте матча красную карточку получил полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, который не успел к мячу и шипами влетел в ноги нападающего «Спартака» Александра Соболева. Решение об удалении Ахметова было принято после просмотра эпизода с помощью VAR.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — ЦСКА.