Федотов: судьи ошиблись, Ахметова не нужно было удалять в матче со «Спартаком»

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с удалением полузащитника армейцев Ильзата Ахметова в первом тайме матча «Спартак» — ЦСКА.



«Судьи ошиблись, Ахметова не нужно было удалять в игре со «Спартаком». Ахметов пытался сыграть в мяч, он в него и сыграл. Намерения сыграть в ногу противника не было. А дальше, уже по инерции, влетел в соперника. Плюс у игрока «Спартака» нога на весу, она не в статике. Стоило ограничиться жёлтой карточкой. Здесь с судьями я не согласен.

На VAR работал Карасёв, но ему за эту ошибку ничего не будет: свою задачу попасть на Евро он уже решил», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В бригаду входят ассистенты Дмитрий Мосякин (Москва) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Владимир Москалёв (Воронеж).