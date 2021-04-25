Айртон — об удалении Ахметова: это решение арбитра, а наше дело — играть в футбол

Защитник «Спартака» Айртон прокомментировал удаление полузащитника армейцев Ильзата Ахметова в первом тайме матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Счёт — 0:0, перерыв.



«Не знаю, была ли там красная карточка. Я же не арбитр. Это его решение. Наше дело — играть в футбол и стараться выиграть», — сказал Айртон в эфире «Матч ТВ».

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимает ЦСКА. Встреча проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Московское дерби обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. На 37-й минуте матча красную карточку получил полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. Решение об удалении Ахметова было принято после просмотра эпизода с помощью VAR.